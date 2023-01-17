В Баку состоялась премьера фильма "Çılpaq" – режиссерский дебют Хикмета Рагимова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus, находящегося в торговом центре Gənclik Mall, с участием представителей молодежи и деятелей культуры состоялась премьера художественного фильма "Çılpaq" (Голый, The Naked), сообщает Trend Life. Фильм является проектом Общественного телевидения Азербайджана (ITV).

Картина является режиссерским дебютом актера театра и кино Хикмета Рагимова, снята в 2022 году и уже удостоена международных призов на кинофестивалях в Турции и Франции - Silk Road Film Awards Cannes и Best Istanbul Film Festival в номинациях "Лучший полнометражный фильм" и "Лучший режиссер полнометражного фильма". Хикмет Рагимов также является автором сценария фильма и исполнителем одной из главных ролей (Рустам).

По сюжету, умирает очень бедный человек. У его сына по имени Рустам, который болен, не только нет средств, чтобы достойно проводить в последний путь отца, но и на похороны. Вместе с неким Сабиром он вынужден колесить вместе с гробом отца. А навстречу им попадаются различные люди…

В ролях - заслуженный артист Расим Джафар, Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Мамед Мамедли и другие. Оператор-постановщик – Иман Иманов, композитор – Турал Мамедли, звукорежиссер – Мортеза Наджаф, грим – Севиндж Зейналова.