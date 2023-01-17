"Проповедь рыбам" Хилала Байдарова покажут в Италии

БАКУ /Trend Life/ - На Международном кинофестивале в Триесте (Trieste Film Festival) состоится показ фильма "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish / "Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт кинофестиваля.

Кинофестиваль пройдет 21-28 января, показ кинокартины Хилала Байдарова состоится 26 января.

Trieste Film Festival - это ежегодное кинособытие. Главная цель фестиваля - распространение информации о кино, создание условий для взаимодействия кинематографистов, особенно в странах Центральной и Восточной Европы.

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

В середине августа 2022 года фильм "Balıqlara Xütbə" был представлен на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где был удостоен двух наград - "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награды молодежного жюри в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды". Также кинолента была представлена в конкурсной программе Международного фестиваля артхаусных фильмов BIAFF (Batumi International Art-House Film Festival) в Батуми и на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия) (FilmFestival Cottbus).