В Национальной библиотеке Азербайджана прошло мероприятие, посвященное годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной библиотеке Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов 20 Января. Было рассказано о событиях января 1990 года, одной из самых трагических, но вместе с тем и героических страниц в истории азербайджанского народа. Также было отмечено мужество шехидов 44-дневной Отечественной войны – доблестных сынов Родины, отдавших свои жизни во имя освобождения азербайджанских земель от оккупации.

В исполнении учащихся школы №7 имени М. Рагима Сабаильского района Баку прозвучали стихи. Был продемонстрирован документальный фильм, посвященный трагическим событиям 20 Января.

Далее участники мероприятия ознакомились с электронной информационной базой, подготовленной Национальной библиотекой, и выставкой книг, посвященной годовщине трагедии 20 Января.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.