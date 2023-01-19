Мугамы "Баяты-Кюрд" и "Гатар" в исполнении молодых ханенде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт в рамках проекта "Вечера мугама" (Muğam axşamları), сообщает Trend Life. На вечере в исполнении молодых ханенде были представлены мугамы "Баяты-Кюрд" и "Гатар"

В концертной программе выступили победители VIII телевизионного конкурса "Мугам" – Фуад Азиззаде, Улькер Абдуллаева и Дашгын Кюрчайлы.

Выступление молодых ханенде вызвало восторг публики и было встречено бурными аплодисментами.

Отметим, что очередное выступление лауреатов VIII телевизионного конкурса "Мугам" состоится 1 февраля в 19:00 на сцене Международного центра мугама. Концерт будет приурочен ко Дню молодежи Азербайджана, отмечаемого 2 февраля.

Напомним, что проект "Вечера мугама" проводится Международным центром мугама с 2017 года. Автор проекта – директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов.

Среди реализуемых Международным центром мугама для пропаганды национальной культуры проектов “Aşıq musiqisi axşamları” (Вечера ашугской музыки), “Vokal musiqi axşamları” (Вечера вокальной музыки), “Muğamat var olan yerdə” (Там, где есть мугам), “Unudulmayanlar” (Незабвенные) и т.д.

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