В Баку пройдет встреча со всемирно известным писателем Чингизом Абдуллаевым

БАКУ /Trend Life/ - 12 февраля в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится творческий вечер всемирно известного писателя Чингиза Абдуллаева, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На мероприятии гости смогут задать любимому автору свои вопросы, поделиться впечатлениями о прочитанных книгах и т.д.

Чингиз Абдуллаев - народный писатель Азербайджана, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей, доктор юридических наук, профессор, лауреат многих международных премий и наград, кавалер ордена "Шохрат", почетный доктор шести университетов. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала достижения азербайджанского писателя по количеству его проданных на русском языке книг. Его произведения переведены на 29 языков мира и изданы в странах СНГ, а также в США, Франции, Швеции, Турции, Болгарии, Израиле. По мотивам произведений писателя сняты фильмы и сериалы.

Билеты на вечер можно приобрести в кассах города и онлайн (https://iticket.az/events/concerts/chingiz-abdullayev/85094)

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