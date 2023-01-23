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Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)

Культура Материалы 23 января 2023 20:01 (UTC +04:00)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошел воркшоп по акварельной живописи, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В нем приняли участие 17 художников, а также двое детей, проявляющих большой интерес к акварельной живописи.

Художники создали свои работы на свободную тему на одном большом листе бумаги. Затем мероприятие продолжилось обсуждением вопросов, связанных с работой в технике акварели.

Цель воркшопа – обмен творческим опытом и повышение интереса к технике акварели.

В завершение участникам мероприятия были вручены сертификаты.

Отметим, что воркшоп проведен при организации IWS Azerbaijan - представительства Международного общества акварелистов в Азербайджане и галереи акварельных работ "Хатаи" при Центре искусств, при поддержке Союза художников Азербайджана и Азербайджанской государственной картиной галереи.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги (ФОТО)
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