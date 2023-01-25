Международный фонд тюркской культуры и наследия провел в Стамбуле выставку фотографий из коллекции Дворца Йылдыз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле при организации Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) прошла выставка "Культурное наследие тюркского мира в коллекции Дворца Йылдыз", приуроченная к 100-летию основания Турецкой Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

Выставка представлена фотографиями из коллекции Дворца Йылдыз, сохранившимися со времен османского султана Абдул-Хамида II и отражающими культурное наследие тюркского мира. Отметим, что коллекция Дворца Йылдыз является одним из самых богатых фотоархивов в мире, включающим в себя 918 альбомов и 36 585 фотографий. Среди фотографий, запечатлевших многовековые образцы архитектуры в географических регионах, простирающихся от Самарканда до Эдирне, нашли свое отражение внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО материально-культурные памятники Самарканда, Бухары, Коканда, Хивы, а также Дворец Ширваншахов в Баку, первая построенная в Анатолии мечеть Абу Манучехра в Карсе, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане, а также памятники Стамбула, Коньи, Ашхабада и многих других городов.

В начале официальной части мероприятия было зачитано адресованное открытию выставки письмо Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В письме высоко оценена широкомасштабная деятельность Международного фонда тюркской культуры и наследия по сохранению, популяризации в мировом масштабе и передаче будущим поколениям культурно-духовных ценностей тюркских народов. Было подчеркнуто, что выставка будет способствовать укреплению братских связей между тюркскими странами.

Выступившая на мероприятии президент МФТКН Гюнай Эфендиева рассказала о динамичном пути развитии Турции и ее стремительном прогрессе во всех сферах жизни за последнее столетие. Гюнай Эфендиева отметила, что многочисленные достижения Турции, стойкая позиция, постоянно демонстрируемая перед лицом возникших трудностей и препятствий, привели к ее признанию как влиятельной и сильной страны на международной арене.

Коснувшись нынешних братских отношений Турции с суверенными тюркскими республиками, президент МФТКН обратила внимание на то, что страна пользуется большим авторитетом в тюркском мире: "Успехи Турции радуют, вызывают гордость и вдохновляют к светлому будущему в рамках единства и солидарности как независимые тюркские государства, так и малочисленные тюркские народы, в силу исторических событий отделенные от Тюркской географии".

Подчеркнув значимость выставки, Гюнай Эфендиева отметила, что эта фотоколлекция является свидетельством тонкой души султана Абдул-Хамида II, всем сердцем верившего в спасительную силу культуры и искусства.

"Эта коллекция - особый взгляд на тайны городов стран-членов и наблюдателей Международного фонда тюркской культуры и наследия. Это яркое свидетельство, показатель градостроительной культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, сложившейся с древних времен. Это открытие отличительных особенностей архитектурных образцов, принадлежащих тюркскому миру, а также оживление культурного наследия", - сказала она.

Выступившая на мероприятии заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Озгюль Озкан Явуз отметила, что с момента своего создания МФТКН реализует важные проекты по приоритетным направлениям.

Было подчеркнуто, что искусство фотографии пережило золотой век во времена султана Абдул-Хамида II.

"Дворец Йылдыз имеет большую коллекцию фотографий, отражающих культурное наследие различных стран мира. Мы, как министерство культуры и туризма, также поддерживаем работу по продвижению и изучению этого архива", - сказал заместитель министра.

Выступивший на открытии выставки заместитель председателя правления национальных дворцов Аднан Гайхан подчеркнул, что коллекция фотографий Дворца Йылдыз является не только источником знаний о древней Османской империи и мире в целом, но и ценным сокровищем для тюркских народов и всеобщим культурным наследием. Он подчеркнул важную роль выставки в более обширном изучении тюркской исламской цивилизации, сохранившихся испокон веков общей истории, языка, религии, культурных ценностей и традиций.

Гостям мероприятия была представлена книга "Тюркское культурное наследие в Османских архивах", изданная Международным фондом тюркской культуры и наследия.