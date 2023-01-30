Считаю Азербайджанский театр оперы и балета одним из лучших в Европе – немецкий дирижер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялся спектакль "Травиата" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Дирижировала постановкой художественный руководитель и главный дирижер Мюнхенского оперного фестиваля (Германия) Корнелия фон Керссенброк.

Показ прошел с аншлагом, собрав меломанов, истинных любителей этого шедевра мирового оперного искусства. В этот день в зале присутствовали представители посольства Германии в Азербайджане, видные общественные и творческие деятели страны, зарубежные гости.

Яркая игра артистов и великолепная музыка Джузеппе Верди в исполнении оркестра сделали показ спектакля зрелищным и интересным. Блестяще и безупречно исполнили свои партии народные артисты Азербайджана Авез Абдулла (партия Жермона), Али Аскеров (партия Маркиза), Акрам Поладов (партия Д`Обиньи), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Виолетты), Азер Заде (партия Альфредо), Сабина Вахабзаде (партия Флоры), Турал Агасиев (партия Гастона), солисты Махир Тагизаде (партия барона Дюфоля) и Нина Макарова (партия Аннины).

На исполнение популярных арий солистами зал каждый раз реагировал продолжительными аплодисментами и возгласами "Браво!". После спектакля зрители, награждая солистов и дирижера нескончаемыми бурными овациями, долго не отпускали их со сцены.

После показа дирижер оперы Корнелия фон Керссенброк поделилась своими впечатлениями, отметив, что получила огромное удовольствие от профессионального уровня солистов и оркестра.

"Мы провели замечательный спектакль. Я получила огромное удовольствие от профессионального уровня солистов и оркестра. Не скрою, что принимать участие в творческой деятельности азербайджанского театра считаю для себя высокой честью, и без преувеличения считаю ваш театр одним из лучших в Европе. Хочу сказать несколько слов о замечательном городе Баку. Он фантастически красив и я нахожусь под неизгладимым впечатлением от увиденного. Всегда с большим удовольствием приезжаю сюда. Мы с директором театра, уважаемым Акифом Меликовым договорились об осуществлении очень интересных совместных проектов, которые состоятся в текущем и 2024 годах. Уезжая, хочу пожелать азербайджанскому народу и стране благополучия и процветания", - сказала она.

События в постановке "Травиата" разворачиваются в Париже в середине XIX века: Виолетта Валери устраивает званый вечер. Она не верит в настоящую любовь, пока не встречает на вечере молодого человека - Альфреда Жермона, который производит на нее глубокое впечатление.

Альфред давно влюблен в Виолетту, и признавшись ей в своих чувствах, он убеждает её изменить образ жизни и уехать с ним. Виолетта последовала уговорам Альфреда и оставила свет. Но счастье длится недолго, общество со своими принципами морали выступает против влюбленных, кроме того, смертельная болезнь Виолетты рушит все мечты о счастье…