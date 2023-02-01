В Баку прошла встреча с молодыми поэтами и писателями тюркских государств (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Гюнай Эфендиева встретилась с делегацией поэтов и писателей тюркских стран Всемирного союза молодых тюркских писателей, посетившей Баку в рамках проекта "Из Тюркского мира в Шушу - из Шуша в Тюркский мир", сообщает Trend Life.

На встрече приняли участие молодые поэты и писатели, представляющие Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан.

На встрече говорилось о широкомасштабной деятельности МФТКН в области изучения, защиты и популяризации на международном уровне фольклора, литературы и искусства тюркского мира. Проекты, реализуемые Фондом в направлении пропаганды наследия выдающихся мыслителей, литераторов тюркских государств, были оценены как важный вклад в сохранение общей тюркской культуры. Были подчеркнуты важные миссии, возлагаемые на молодых писателей и поэтов тюркских народов в передаче общетюркских ценностей будущим поколениям. Было отмечено, что МФТКН всегда готов к сотрудничеству с поэтами и писателями тюркских государств, а также изданию их произведений.

Президент Фонда Гюнай Эфендиева представила гостям книги, выпущенные организацией, были осуждены вопросы будущих совместных проектов.