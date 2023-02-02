Романтическая драма с трагической развязкой в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 4 февраля состоится показ спектакля "Риголетто" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в театре.

"Риголетто" является вершиной творчества Верди и одной из самых любимых опер меломанов и многочисленных зрителей театра оперы и балета в Баку.

В основу оперы лег сюжет драмы "Король забавляется" Виктора Гюго. Это - романтическая драма с трагической развязкой, повествующая о распутном и циничном герцоге Мантуанском. Ему пытается мстить шут Риголетто за оскорбление чести дочери. Замыслив жестокую месть, Риголетто невольно становится убийцей своей дочери.

В целях профессионального усиления спектакля для исполнения партии Герцога приглашен солист Московского театра "Новая опера", заслуженный артист Республики Татарстан, заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов.

Партию Риголетто исполнит солист Национальной оперы Мангейма (Германия), народный артист Азербайджана Авез Абдулла, а в роли Джильды - заслуженная артистка Инара Бабаева.

В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), заслуженные артисты Сабина Вахабзаде (партия Маддалены), Турал Агасиев (партия Марулло), а также солисты театра Фахмин Ахмедлы (партия Борсы), Нина Макарова (партия графини де Чепрано), Махир Тагизаде (партия графа ди Чепрано).

Оперой будет дирижировать главный дирижер национальной оперы Бухареста (Румыния) Даниэль Джинга.

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