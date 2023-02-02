Дню молодежи посвящается: открылась выставка работ молодых азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Nur Art House состоялось открытие выставки работ молодых азербайджанских художников, сообщает Trend Life. Мероприятие приурочено ко Дню молодежи Азербайджана, который отмечается второго февраля.

Экспозиция организована NUR Art House и НПО Arts Council Azerbaijan в рамках проекта StART, целью которого является выявление новых талантов, развитие творческого потенциала азербайджанской молодежи, воспитание ее на основе нравственных ценностей.

Выступая на открытии директор галереи NUR Art House, заслуженный работник культуры, доктор искусствоведения, профессор Ройя Тагиева и руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов поздравили представителей молодежи с праздником, пожелав успехов в их деятельности.

Было отмечено, что цель выставки – познакомить общественность города с плеядой молодых талантливых и перспективных азербайджанских художников, повысить интерес молодежи к искусству.

Экспонируемые живописные работы посвящены разным темам и выполнены в различных техниках. Их представили молодые художники и художники-любители, которые через работы раскрывают свой внутренний мир. Картины - яркие, романтические, эмоционально насыщенные, и именно этим они приковывают внимание зрителей.

Свои работы на выставке представили - Асмер Мамедова, Афаг Акперова, Эльшан Рзазаде, Гюнеш Джафарова, Раван Джаббарлы, Фирангиз Таривердиева, Фатима Алиева, Рейхан Магеррамова, Ляман Нагиева, Гульпара Мамедова, Самира Фаизова, Хаяла Юсифова, Джала Гасанзаде, Айтан Акперова, Сакина Шарифова, Гюлер Алиева, Чинара Ахмедова, Элиза Гурбанова, Фидан Амирова, Нармин Насибова, Вафа Ахмедова, Асад Аскеров, Фарида Мамедова, Туране Мамедова, Зибейда Садыглы, Рана Гусейнова, Вугар Мамедов, Лейла Гадирова, Камила Наджаф, Ксана Мамедова и Марьян Могбелиева.

Выставка продлится до четвертого февраля. Вход бесплатный.

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