В восторге от профессионального уровня оркестра, солистов и артистов хора - румынский дирижер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета при полном аншлаге прошел показ спектакля "Риголетто" Джузеппе Верди, сообщает Trend Life.

Показ собрал меломанов, истинных любителей этого шедевра мирового оперного искусства, творческую интеллигенцию, зарубежных гостей, представителей дипломатических корпусов.

В целях профессионального усиления спектакля для исполнения партии Герцога руководством театра был приглашен солист Московского театра "Новая опера", заслуженный артист Республики Татарстан, заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов.

Партию Риголетто исполнил солист Национальной оперы Мангейма (Германия), народный артист Азербайджана Авез Абдулла, а в роли Джильды выступила заслуженная артистка республики Инара Бабаева.

В спектакле также приняли участие - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), заслуженные артисты Сабина Вахабзаде (партия Маддалены), Турал Агасиев (партия Марулло), солисты Фахмин Ахмедлы (партия Борсы), Нина Макарова (партия графини де Чепрано) и Махир Тагизаде (партия графа ди Чепрано).

Вся труппа блестяще исполнили свои партии. Оперой дирижировал главный дирижер Национальной оперы Бухареста (Румыния) Даниэль Джинга. Исполнение популярных арий и дуэтов оперы солистами каждый раз вызывало у публики продолжительные аплодисменты и крики "Браво".

Румынский дирижер Даниэль Джинга провел спектакль блестящую работу. Особых похвал с точки зрения вокала и артистизма заслуживает хоровой коллектив Театра оперы и балета под руководством заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

По окончании оперы дирижер Даниэль Джинга выразил восторг от профессионального уровня оркестра, солистов, артистов хора азербайджанского театра.

"Впервые выступаю в Азербайджане, мне представилась большая честь дирижировать оперой в замечательном Театре оперы и балета в Баку. Я в восторге от профессионального уровня оркестра, солистов и артистов хора. Особое впечатление произвели на меня зрители, которые на протяжении всего спектакля очень эмоционально, аплодисментами поддерживали участников оперы. Данный спектакль стал настоящим праздником оперы. Уезжаю с самыми наилучшими впечатлениями об азербайджанском театре, замечательных гостеприимных людях и конечно о вашей прекрасной стране", - сказал он.

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