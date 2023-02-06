В рамках IX Фестиваля "Gəncliyin səsi" прошел концерт в честь Года Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялся концерт в честь Года Гейдара Алиева в рамках IX Фестиваля "Gəncliyin səsi" (Голос молодости), организованного Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life. Концерт прошел во Дворце Гейдара Алиева

На вечере были представлены любимые композиции и театрализованные постановки великого лидера Гейдара Алиева, продемонстрированы видеокадры обращения общенационального лидера к молодежи.

В концертной программе приняли участие коллективы Государственного академического театра оперы и балета, Государственного ансамбля танца, камерного оркестра Avanqard, инклюзивной танцевальной группы DanceAbility, рок-группы Aynabənd и джаз-квартета Ниджата Асланова. С композициями выступили молодые талантливые вокалисты Нигяр Джалилова, Эмин Зейналлы, Замина Рагимова, исполнители мугама Юсиф Садыхов, Ряван Гачаев, Севиндж Абдинова, Ягут Халилзаде, ашуги Гальбинур Ибрагимли, Ройя Мурсалова, инструменталисты Магсад Азизов, Маис Мурадов, Исмаил Зульфугаров, Фарид Атазаде, Фаррух Гашымлы и другие.

Были представлены произведения видных композиторов – фрагмент из балета Гара Гараева "Тени Гобустана", "Ah eylədiyim" из оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", "Вальс" из балета Гара Гараева "Семь красавиц", музыка Арифа Меликова из фильма "Волшебный халат", музыка Азера Дадашова из фильма "Сон", фрагмент из оперетты Рауфа Гаджиева "Оттуда-отсюда" и т.д. Вечер прошел под овации зрителей.

В рамках IX фестиваля "Gəncliyin səsi" в Баку и Гяндже с 1 по 8 февраля проходит серия мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи Азербайджана. Цель фестиваля – повышение интереса представителей молодежи к творческой сфере, выявление их талантов и способностей, поощрение творческой деятельности. Фестиваль "Gəncliyin səsi" дарит встречу с молодыми исполнителями мугама, вокалистами, ашугами, инструментальными исполнителями, танцорами, артистами балета и актерами. Стимулом для талантливой молодежи, представляющей различные сферы искусства, станут выступления на сценах ведущих театрально-концертных учреждений страны.

Фото - Кямран Багиров