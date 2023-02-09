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Сериал Теймура Джафарова номинирован на российскую премию

Культура Материалы 9 февраля 2023 16:58 (UTC +04:00)
Сериал Теймура Джафарова номинирован на российскую премию

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Российский сериал "13 клиническая", сопродюсером которого является наш соотечественник, кино- и телепродюсер, режиссер Теймур Джафаров вошел в шорт-лист X премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Ассоциации.

"13 клиническая" снят российской кинокомпанией Team Films, возглавляет которую Теймур Джафаров. Сериал претендует на награду в номинации "Лучший онлайн-сериал". Победители премии будут названы 24 марта в Москве.

Сериал рассказывает о неизлечимо больном хирурге, который устраивается на работу в странную клинику, где таланта и опыта оказывается недостаточно, а врачи вынуждены сражаться со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него – показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице.

Отметим, что Теймур Джафаров является продюсером ряда известных российских кинопроектов, в том числе "В клетке", "Хорошая жена", "Жара" и других.

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