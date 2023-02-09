Спектакли Эльдара Алиева будут представлены в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге пройдут традиционные зимние гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток), в ходе которых состоится показ балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Мариинского театра.

Гастроли пройдут с 21 февраля по 2 марта, артисты из Владивостока представят на исторической и новой сценах Мариинского театра балеты "Корсар" Адольфа Адана, "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в хореографии нашего соотечественника, всемирно известного хореографа, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Эльдара Алиева.

Балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова будет показан 22 и 23 февраля. В спектакле "Тысяча и одна ночь" дирижировать оркестром Мариинского театра будет музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.