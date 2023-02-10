Известный режиссер Олег Ковалов встретился с коллективом Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошла встреча коллектива Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı, ARKİ) с известным режиссером и сценаристом, актером, киноведом и историком кино, лауреатом кинопремий СССР, России и международных фестивалей Олегом Коваловым, сообщает Trend Life. Был представлен фильм Олега Ковалова "Темная ночь".

На открытии председатель ARKİ, народная артистка Азербайджана, профессор Шафига Мамедова рассказала о творчестве Олега Ковалова и важности встреч с известными зарубежными кинематографистами в деле налаживания связей, обмена опытом и развития национального кинематографа. Было отмечено, что со стороны ARKİ будет реализован ряд проектов и проведены творческие встречи.

Секретарь ARKİ, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев, который был однокурсником Олега Ковалова на киноведческом факультете ВГИКа, рассказал, что еще тогда, 45 лет назад, Олег Ковалов отличался своим особым взглядом на развитие кино и даже был для многих педагогом. Было отмечено, что знаток мирового искусства Олег Ковалов является одной из ведущих личностей современной российской культуры.

Олег Ковалов выразил признательность за организацию вечера и рассказал о фильме "Тёмная ночь", сценаристом которого стала его супруга Наталья Скороход.

Действие фильма происходит в Германии начала 30-х годов прошлого века. По сюжету, одинокий и замкнутый художник-фотограф Имант живёт с тягостным ощущением, что на страну надвигается ночь нацизма. Он хочет избавиться от этой угрозы и бежать от неё вместе с девочкой Мартой, к которой испытывает почти болезненную привязанность. Однако убежать от реальности невозможно. Интеллигентская рефлексия перерастает в манию и приводит к трагедии. По замыслу режиссёра, мир фильма "Тёмная ночь" - не мир "реальной" Германии, а скорее некий "киномир", где живут мифы и образы немецкого сознания. Это черно-белая фантазия на темы немецкого кино 30-х годов, которую сам автор определил как "высокую пародию". Автор фильма показывает то, как атмосфера общества, чреватого диктатурой, калечит судьбы и естественные побуждения людей. Этот игровой фильм, впервые представленный на Роттердамском кинофестивале, впоследствии был удостоен ряда кинопремий.