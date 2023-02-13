Личная драма в Баку с участием звезд из театров Германии

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 25 февраля пройдет показ оперы "Аида" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Оперу "Аида" можно по праву назвать одной из лучших в истории музыки. Все в ней прекрасно - колоритная музыка, яркие образы и интересный сюжет, основанный на реальных исторических событиях, что придает ему особую остроту. Действие оперы разворачивается во времена правления фараонов. Несмотря на историческую основу, на первый план выходят личная драма, любовь и жгучая ревность, которая ослепляет и разрушает. Данная постановка занимает особое место в репертуаре азербайджанского театра и каждый раз собирает широкую зрительскую аудиторию.

На показ, который состоится 25 февраля, в целях профессионального усиления спектакля руководством театра для исполнения партии Радамеса приглашен лауреат международных конкурсов вокалистов, солист Национальной оперы Мангейма (Германия) Иракли Кахидзе, а на роль Амонасро - народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов вокалистов, солист Национальной оперы Мангейма Аваз Абдуллаев.

В опере также примут участие ведущие солисты театра – народные артисты Али Аскеров (партия Царя) и Акрам Поладов (партия Рамфиса), заслуженные артисты Афаг Аббасова (партия Аиды), Сабина Вахабзаде (партия Амнерис), солисты Фатима Джафарзаде (партия Жрицы) и Фахмин Ахмедлы (партия Гонца).

Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист, музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Показ оперы "Аида" в таком звездном составе, несомненно, станет ярким событием в деятельности театра и привлечет большую зрительскую аудиторию.

Либретто оперы: Египет воюет с Эфиопией. Начальник дворцовой стражи фараона Радамес, назначенный полководцем египетских войск в этой войне, и эфиопская царевна Аида (теперь рабыня) полюбили друг друга. Но Амнерис (дочь египетского фараона) также влюблена в Радамеса и, догадываясь о наличии соперницы, пытается выведать у него эту тайну. Мечтая о славе полководца, Радамес решает попросить фараона подарить ему Аиду, как только он вернется триумфатором...

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