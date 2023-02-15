Гранды Мариинского театра выступят в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Традиционно 8 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку проходит показ балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ приурочен к международному женскому празднику.

Для участия в спектакле "Лебединое озеро" руководством Театра оперы и балета приглашены звезды Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия), лауреаты международных конкурсов артистов балета - прима-балерина Надежда Батоева (Одетта-Одиллия) и премьер Филипп Стёпин (принц Зигфрид).

Художественный руководитель балетной труппы Мариинского театра Юрий Фатеев в недавнем своем интервью отзывался о Надежде Батоевой как о блестящей балерине, обладающей грациозностью, великолепной техникой и артистичностью.

В этот день, наряду с грандами Мариинского театра, в спектакле примут участие ведущие солисты балетной труппы Театра оперы и балета, заслуженные артисты Азербайджана - Самир Самедов, Макар Ферштандт, Анар Микаилов, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Тимур Одушев, Cеймур Гадиев, Самира Мамедова, Камран Гурбанов и другие.

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.