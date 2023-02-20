Фильм о Мамед Эмине Расулзаде признан лучшим в Нидерландах

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм об одном из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмине Расулзаде "Ən səmimi sevgi ilə" (С искренней любовью) удостоен приза "Лучший документальный фильм" международного кинофестиваля в Амстердаме - Amsterdam World İnternational Film Festival, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта.

На фестивале были представлены работы кинематографистов США, Великобритании, Китая, Швейцарии, Португалии. Южной Кореи, России и других стран.

Автор проекта – Гусейн Джавадзаде, который также является автором программы "Yüz ilin sirləri" (Тайна столетия) на AzTV. Фильм "С искренней любовью" снят в рамках проекта "Yüz ilin sirləri". Съемки прошли в Германии, Польше, Турции и Азербайджане. В фильме представлены интервью отечественных и зарубежных исследователей, архивные документы, принадлежащие семье Расулзаде, фото и видеокадры. Фильм можно посмотреть в сети кинотеатров Park Cinema, где в конце января прошла премьера проекта.

Мамед Эмин Расулзаде (31 января 1884, село Новханы, Баку- 6 марта 1955, Анкара, Турция) - государственный, политический и общественный деятель, журналист и драматург, председатель Национального совета Азербайджана в 1918 году. Его высказывание "Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!" (Единожды вознесенному знамени вовек не пасть!) стало лозунгом национального движения в Азербайджане в XX веке.