Издана книга "Эпос Манас и тюркская эпическая традиция" на азербайджанском и кыргызском языках

БАКУ /Trend Life/ - Международный фонд тюркской культуры и наследия издал книгу ученого-манасоведа, известного поэта Адиля Джамиля "Эпос Манас и тюркская эпическая традиция" на азербайджанском и кыргызском языках, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН).

В научной работе, состоящей из трех глав, в контексте общетюркского литературно-исторического наследия исследованы актуальные литературные вопросы, касающиеся манасчы и манасоведов. Издание является первой в Азербайджане монографией, посвященной изучению эпоса "Манас". Издание книги осуществлено в рамках сотрудничества МФТКН с посольством Кыргызстана в Азербайджане в целях дальнейшей пропаганды тюркской культуры в мире.

"Проект имеет особое значение с точки зрения сохранения тюркских культурных ценностей и защиты духовных богатств. Научное изучение древних эпосов, составляющих основу языка и литературы тюркских народов, в современную эпоху дает импульс процессу самосознания тюрков. В связи с этим я уверена, что эта книга, соответствующая требованиям сегодняшнего дня, даст возможность читателям еще ближе ознакомиться с древними национальными ценностями", - отметила автор идеи проекта и президент МФТКН Гюнай Эфендиева.

Научный редактор работы на азербайджанском языке - профессор Эльмаддин Алибейзаде, консультант ̶ академик Низами Джафаров. Переводчик издания на кыргызский язык - Мукан Асаналиев, научный редактор - Абдылдаджан Ахматалиев. Издание включает в себя иллюстрации Теодора Герцена, посвященные эпосу "Манас".