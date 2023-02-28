Аншлаг и колоссальный успех – "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 21 февраля по 2 марта 2023 года в Санкт-Петербурге на новой сцене прославленного Мариинского театра проходят традиционные зимние гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, в ходе которых был продемонстрирован балет "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Об этом Trend Life сообщил музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Гастроли проходят по приглашению директора и художественного руководителя Мариинского театра, всемирно известного дирижера Валерия Гергиева.

В этом году артисты представили на исторической и новой сценах Мариинского театра балеты "Корсар" Адольфа Адана, "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в постановках всемирно известного хореографа, главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра, заслуженного деятеля искусств России, кавалера ордена "Дружбы" Азербайджанской Республики Эльдара Алиева.

Все три показа балета "Тысяча и одна ночь" прошли в Мариинском-2 при аншлаге и имели колоссальный успех.

В спектаклях принимали участие ведущие солисты Приморской сцены - Лилия Бережнова, Сергей Уманец, Арина Нагасе, Саки Нисида, Гульелмо Джунио, Виктор Мулыгин, молодые талантливые исполнители, а также солисты балета Мариинского театра - Рената Шакирова, Анастасия Лукина, Никита Корнеев и Алексей Тимофеев.

В спектакле "Тысяча и одна ночь" за пульт симфонического оркестра и хора Мариинского театра встал главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

В состав оркестра Мариинского театра также был включен азербайджанский национальный инструмент - тар, он прозвучал в исполнении Рамина Азимова и Надежды Медведевой. Сольную партию сопрано исполнила солистка Мариинского театра Анастасия Кикоть.