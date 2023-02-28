Голос с хрипотцой, а песни, словно порывистый ветер… - В Баку отметили юбилей Владимира Высоцкого (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Владимир Высоцкий – знаковая фигура в советской и русской культуре XX века. Высоцкого нет уже более 40 лет, а его голос – низкий с хрипотцой все также звучит, его песни пронзительные, глубокие все также берут за душу…

Владимира Высоцкого знают, любят, помнят на просторах постсоветского пространства, и Азербайджан, не исключение… По старой доброй традиции на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Клуб авторской песни Баку провел литературно-музыкальный вечер к юбилею Владимира Высоцкого.

Вечер, приуроченный к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого прошел при поддержке посольства России в Азербайджане и Русского дома в Баку.

В концертной программе приняли участие как представители Клуба авторской песни - Георгий Черногоров, Ибрагим Имамалиев, Самир Раджабов, Эльхан Челябиев, Александр Кадымов, гость из России - бард Антон Родионов, так и профессиональные актеры – заслуженный артист Азербайджана и России Тимур Бадалбейли, актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - заслуженный артист Азербайджана Магсуд Мамедов и молодой талантливый артист Ибрагим Чингиз, актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Леонид Клёц, а также друзья Клуба авторской песни - поэт Алина Талыбова, гость из России, вокалистка Алина Литвинова, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Магсуд Мусазаде и юный актер Амин Мамедов.

Особую атмосферу вечеру придало выступление президента Бакинского клуба авторской песни, поэта и режиссера Джавида Имамвердиева и вице-президента Бакинского клуба авторской песни, поэтессы и исполнительницы Вафы Мамедовой.

Вечер еще раз продемонстрировал, что интерес к творчеству Высоцкого не угасает, он все также остается кумиром миллионов. А его стихи и песни, словно порывистый ветер врываются в сердца и душу людей, и остаются там навсегда, как это было и у многочисленных азербайджанских поклонников артиста.

Кстати, некоторые факты биографии легенды авторской музыки, актера театра и кино связаны с Баку, Так, еще 10-летним мальчиком Владимир Высоцкий вместе с семьей приезжал в Баку, а потом еще несколько раз отдыхал здесь, снимался и встречался с друзьями. Однажды побывал в Лянкяране. Последняя поездка поэта в Баку состоялась незадолго до его смерти. Высоцкий играл в картине Михаила Швейцера "Маленькие трагедии", один из эпизодов которой снимался в Баку. На тот момент ему было 40 лет.

Да, в Азербайджане Высоцкого не забывают, проводя различные мероприятия, посвященные его жизни и творчеству. Напомним, что в ноябре 2018 году в Баку прошел вечер "Я, конечно, вернусь...", посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Специальным гостем того мероприятия был актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий, который поделился воспоминаниями об отце.