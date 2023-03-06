"Волшебная карусель" в Баку - увлекательный сюжет и захватывающие приключения

БАКУ /Trend Life/ - В канун праздника Новруз, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, состоится спектакль для детей "Волшебная карусель", сообщили Trend Life в театре.

Автор сценария постановки - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, режиссер - Рауля Турккан.

Юных зрителей ждет спектакль с увлекательным сюжетом и захватывающими приключениями.

Показ спектакля состоится 18, 19, 24, 25 и 26 марта.

Начало в 12.00.

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