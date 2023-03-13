"Манекен" в Баку – история одинокой актрисы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Малой сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоялась премьера спектакля "Манекен", сообщает Trend Life.

Спектакль в жанре монодрамы поставлен режиссером Раулей Турккан по произведению Фируза Мустафы.

"Манекен" - это история про одиночество, упущенные возможности и то, что в жизни есть события, ход которых изменить уже нельзя…

"Наш спектакль - это повествование о женщине, страдающей от одиночества. Она была прекрасной актрисой, но жила только работой. Попав в психиатрическую клинику, героиня поняла - главное в жизни это семья и дети, которых у нее нет… В постановке демонстрируется внутренняя борьба героини, ее паника, потерянность, ужас от того, что уже ничего невозможно исправить…" - отмечает Рауля Турккан.

В спектакле заняты заслуженные артистки Азербайджана Инна Имранова и Милана Соколенко.

Главная героиня (Инна Имранова) вспоминает о детстве, матери, любимом мужчине, подруге, и все это она рассказывает манекену (Милана Соколенко), приобретенному в кредит. Манекен – немая статуя, но только ему героиня может выговориться, рассказать всю правду о себе, поведать свою горечь и обиду… Сколько переживаний, тоски, отчаяния в ее монологах. Героиню душит боль, и она мечтает сама превратиться в манекен – безмолвный, не чувствующий боли и не ощущающий тоску.

Накал страстей в сюжете словно приковал зрителей к происходящему на сцене, они искренне переживали за героиню, чувствовали всю безысходность ситуации, в которой она оказалась, но помочь ей не могли.

Инна Имранова прекрасно справилась с ролью, она не играла, а проживала судьбу своей героини, человека потерянного, с очень сложной, непростой судьбой.

Отметим, что художником по декорациям спектакля является заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова.

Спектакль "Манекен" ранее был представлен на фестивале негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад" в Санкт-Петербурге (Россия) и втором Фестивале короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı) в Баку.