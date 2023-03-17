В Баку пройдут Дни российского кино - программа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 5 по 8 апреля пройдут "Дни российского кино в Азербайджане", организованные продюсерским центром "ЭЛС" продакшн", сообщает Trend Life.

Программа Дней включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

Торжественное открытие состоится 5 апреля в 18:30 в Киноцентре "Низами" показом фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин" (режиссер Алексей Пиманов). Картину представит артист театра и кино Павел Крайнов.

6 апреля в 16:00 в Международном центре мугама будет показан анимационный фильм "Суворов: Великое путешествие" (режиссер Борис Чертков). Картину представит народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юлия Рутберг. А в 19:00 состоится показ фильма "Либерея: Охотники за сокровищами» (режиссер Глеб Орлов). 8 апреля в 17:00 будет представлена картина "1941. Крылья над Берлином" (режиссер Константин Буслов) с участием артиста театра и кино, актера театра "Школа драматического искусства" Андрея Харенко.

В Русском доме в Баку 7 апреля в 19:00 состоится творческая встреча "И Слово, и Песня" с народным артистом России Юрием Назаровым и артисткой театра и кино Полиной Нечитайло.

Все киномероприятия будет вести артистка театра и кино, актриса Театра на Таганке Полина Нечитайло.

Продюсер проекта "Дни российского кино в Азербайджане" - заслуженный работник культуры России Елена Лебедева.