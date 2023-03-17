В Баку открылась выставка картин дипломата Турала Рзаева – от хобби до четырех времен года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале Союза художников Азербайджана состоялось открытие первой выставки художественных работ под названием "Четыре времени года" дипломата Турала Рзаева, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи. Среди них - заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев, председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, депутат Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатель Совета прессы, заслуженный журналист, заслуженный работник культуры Рашад Меджид, ректор Университета языков, народный писатель Кямал Абдулла, директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев, народный художник Ариф Гусейнов, первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева, директор ASAN radio Эмин Мусеви и другие. А также в мероприятии приняли участие родные и близкие дипломата, отец и мать - председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев и заслуженный деятель науки, заслуженный деятель искусств, академик Земфира Сафарова, сестра - директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева.

Для Турала Рзаева, имеющего богатый опыт дипломатической работы, живопись является хобби, ставшим отражением его души и реализацией творческого потенциала. Кстати, его дед Расул Рза, видный деятель культуры и народный поэт, увлекался графическим искусством.

"С детства у меня была любовь к рисованию, и в семилетнем возрасте родители организовали мне выставку в нашем доме и пригласили гостей. Но потом в жизни появились другие ориентиры, учеба, работа, и так прошло сорок лет… И вот однажды супруга, зная о моем детском увлечении, подарила мне мольберт, кисти и краски, и сказала "Может опять начнешь рисовать?". И это настолько запало мне в душу, что вновь решил заняться изобразительным искусством. Что из этого получилось - судить вам, уважаемые гости. Представленные здесь 43 картины созданы мною за десять лет. В них не только мои годы жизни, но и душа…" - отметил Турал Рзаев.

Турал Рзаев с отличием окончил отделение арабского языка и филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета. В разные годы возглавлял отдел по информации и международным связям Фонда культуры Азербайджана, работал на различных должностях в посольствах Азербайджана в Турции и Румынии, возглавлял дипмиссии в Кувейте и Египте, а с 2022 года – в Алжире. Отмечен государственным орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Более того, у дипломата писательский талант, он является автором книг "Одинокий ангел", "Инопланетянин" и вместе с Анаром Рзаевым соавтором "Дома на перекрестке", по мотивам которого народным артистом, режиссером Рамизом Гасаноглу был снят популярный одноименный телеспектакль.

Выступившие отметили большой творческий потенциал автора работ, пожелали ему дальнейших успехов. Туралу Рзаеву было вручено удостоверение о приеме в члены Союза художников Азербайджана. Гости с удовольствием осмотрели экспозицию, насыщенную яркими красками времен года.

Фото - Вугар Иманов