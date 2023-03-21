Коллектив Кукольного театра выступил со спектаклем в селе Талыш (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига выступил на праздник Новруз в селе Талыш Тертерского района, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Труппа представила спектакль "Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah" (Мусье Жордан и дервиш Масталишах) по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде. Режиссером-постановщиком этого спектакля является Александр Максимычев, художник-постановщик - Татьяна Мельникова, композитор - Игорь Рогалёв, балетмейстер - Закир Агаев.

Данная постановка в исполнении профессиональных кукольников ранее с успехом была представлена на республиканских и международных фестивалях, и встречена с большим интересом. Спектакль, включающий в себя сложные хореографические элементы, представили мастера-кукольники Эльнур Аббасгулиев, Сария Мансурова, Игбал Алиев, Джавид Тельман и Айгюль Агаева.

После демонстрации постановки на сцену вышли юные артисты театра-студии "Oyuq" (руководитель - Саида Хагвердиева) при Кукольном театре. В исполнении талантливых детей и подростков – Сельджан Хатун, Айлин Наджафли, Хокумы Агаевой, Ибрагима Лачина и Адиля Ализаде была представлена красочная концертная программа под названием "Can Qarabağ".

Ведущей вечера выступила актриса театра Ульвия Алиева. Мероприятие запомнилось яркими моментами и прекрасной атмосферой праздника Новруз.