В Баку представлено творчество российских писателей и музыкантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама представлено творчество российских писателей и исполнителей, сообщает Trend Life.

В рамках образовательно-просветительского проекта "Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения" открылась выставка "Великая невстреча. Толстой и Достоевский", посвященная творческим связям двух классиков русской литературы. Экскурсию по выставке провела научный сотрудник музея Л.Н. Толстого в Москве Елизавета Алексеева.

Далее был представлен концерт. Арии из опер и романсы на музыку русских и зарубежных композиторов исполнили артисты из России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Пахарь (сопрано), Илья Хардиков (тенор), партия фортепиано – Сергей Семёнов.



В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, представители дипмиссий, культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Организаторы мероприятия - Центр кинофестивалей и международных программ, Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве, Компания "КиноФокус" при участии Русского дома в Баку, Азербайджанского университета языков, Международного центра мугама. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.