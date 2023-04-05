В Баку состоялось торжественное открытие Дней российского кино в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось торжественное открытие Дней российского кино в Азербайджане, сообщает в среду Trend Life.

Дни российского кино в Азербайджане, организованные продюсерским центром "ЭЛС" продакшн", пройдут в Баку с 5 по 8 апреля. Программа Дней кино включает показ четырех новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистами, представляющими каждый фильм.

Выступая на открытии мероприятия, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил, что российское кино активно развивается. "В России сейчас снимается много фильмов во всех жанрах, проходит целый ряд различных кинофестивалей. Все это демонстрирует, что уделяется большое внимание кинематографу. Кинокартины, которые будут представлены в рамках Дней российского кино в Азербайджане – очень интересные, это художественные киноленты и один анимационный фильм. Представить кинокартины приехала делегация российских кинематографистов", - сказал Михаил Бочарников.

Заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры, кинорежиссер Руфат Гасанов в своем выступлении коснулся темы сотрудничества в сфере кино между Азербайджаном и Россией, подчеркнув, что многие азербайджанские кинематографисты получили образование в России.

"Чуть больше года назад широкая ретроспектива азербайджанского кино прошла в кинотеатре "Иллюзион" в Москве. Нам было приятно, что московская публика тепло приняла азербайджанские фильмы", - добавил Гасанов.

Руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне, и в этом диалоге культура и образование играют огромную роль.

Далее на сцену была приглашена российская делегация в состав которой вошли народные артисты России, известные актеры Юрий Назаров и Юлия Рутберг, генеральный директор продюсерского центра "ЭЛС" продакшн", заслуженный работник культуры России Елена Лебедева, артисты театра и кино Павел Крайнов, Андрей Харенко и Полина Нечитайло.

В день открытия вниманию зрителей была представлена картина "Одиннадцать молчаливых мужчин" (режиссер Алексей Пиманов).

"Одиннадцать молчаливых мужчин" - так британские журналисты окрестили команду московского футбольного клуба "Динамо", приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы "сразиться" с легендарными английскими клубами. Премьера фильма в России состоялась 17 февраля 2022 года.

Отметим, что в рамках Дней кино 6 апреля в 16:00 в Международном центре мугама будет показан анимационный фильм "Суворов: Великое путешествие" (режиссер Борис Чертков). Картину представит народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юлия Рутберг. А в 19:00 состоится показ фильма "Либерея: Охотники за сокровищами" (режиссер Глеб Орлов).

8 апреля в 17:00 будет представлена картина "1941. Крылья над Берлином" (режиссер Константин Буслов) с участием артиста театра и кино, актера театра "Школа драматического искусства" Андрея Харенко.

В Русском доме в Баку 7 апреля в 19:00 состоится творческая встреча "И Слово, и Песня" с народным артистом России Юрием Назаровым и артисткой театра и кино Полиной Нечитайло.

Продюсер проекта "Дни российского кино в Азербайджане" - заслуженный работник культуры России Елена Лебедева.