Юбилей Кязыма Абдуллаева в образе могущественного правителя Карабахского ханства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский актер театра и кино, ведущий актер Государственного академического национального драматического театра, народный артист Кязым Абдуллаев отмечает 70-летие активной подготовкой к спектаклю "Карабахнаме", который будет представлен 19 апреля в Центре Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Пока не до праздничных церемоний, так как идет активная завершающая стадия спектакля, который будет показан в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Спектакль поставлен народным артистом Марахимом Фарзалибековым по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь". В постановке рассказывается об исторических событиях, произошедших в XVIII веке в центре Карабахского ханства - Шуше, общественно-политической, семейной жизни правителя Карабаха Ибрагим-хана. Кязым Абдуллаев играет главную роль Ибрагим Халил-хана, сына основателя и правителя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира. В годы правления Ибрагим Халил-хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств.

И все же, творческий коллектив Аздрамы во главе с директором и художественным руководителем, народным артистом Азер Пашой Нематовым во время репетиции от имени министерства культуры и театрального коллектива поздравил юбиляра и пожелал дальнейших творческих успехов. Было отмечено, что на протяжении многолетней творческой карьеры Кязым Абдуллаев сыграл около 150 ролей в кино и театре, яркие и запоминающиеся, характерные и интересные, оставившие свой след в национальном искусстве.

Кязым Абдуллаев родился 6 апреля в Баку. Выпускник факультета актера драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1976 по 1996 год служил в труппе Сумгайытского государственного музыкального драматического театра имени Г. Араблинского (ныне Сумгайытский государственный драматический театр). С 1996 по 2004 годы – в Бакинском муниципальном театре. С 2005 года в Аздраме.