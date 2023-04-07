Охотники за сокровищами в Баку, или Великое путешествие с Суворовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней российского кино в Азербайджане в Международном центре мугама в Баку были показаны фильм режиссера Глеба Орлова "Либерея: Охотники за сокровищами", а также анимационный фильм "Суворов: Великое путешествие" режиссера Бориса Черткова, сообщает Trend Life.

Показ кинокартины "Либерея: Охотники за сокровищами" посетили представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, деятели искусства, культуры, сферы образования.

Кинолента рассказывает о том, как при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает - легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы! Парень вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, что оклад - это ключ к обнаружению библиотеки. Помочь им в поисках и разгадать древние шифры берется красотка-филолог Арина. Теперь, чтобы обрести новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

Показ киноленты вызвал большой интерес зрительской аудитории.

Демонстрация анимационного фильма "Суворов: Великое путешествие" собрала большую аудиторию, значительную часть которой составляли юные зрители.

Они с интересом наблюдали за приключениями юноши Гриши, которому предстояло разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие. Он попадет на службу к полководцу Александру Васильевичу Суворову.

Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет - героем может стать каждый, если им движет любовь.

После просмотра состоялась встреча с народной артисткой России, актрисой Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юлией Рутберг, голосом которой говорил один из персонажей мультфильма.

Отметим, что Дни российского кино в Азербайджане проходят в Баку с 5 по 8 апреля. Программа включает показ новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистами, представляющими каждый фильм.