Успех азербайджанского дирижера в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани (Республика Татарстан, Россия) 7-8 апреля с огромным успехом состоялся показ шедевра мировой оперы – спектакля "Паяцы" Руджеро Леонкавалло в постановке Юрия Александрова. Об этом Trend Life сообщил дирижер Эйюб Гулиев.

В постановке приняли участие солисты пяти ведущих оперных театров - Мариинского, Михайловского, Большого театра Беларуси, театра "Санкт-Петербург Опера" и Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Спектакли прошли при полном аншлаге. После каждой партии публика овациями встречала азербайджанского дирижера и участников спектаклей.

Отметим, что первая совместная работа дирижера Эйюба Гулиева с Татарским академическим государственным театром оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялась в июне 2021 года в рамках Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева, где с большим триумфом был показан балет великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова " Тысяча и одна ночь" в постановке нашего соотечественника, всемирно известного хореографа, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева.