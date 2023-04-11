Нужно создать художественный совет - Афаг Баширгызы

БАКУ /Trend Life/ - В сфере культуры нужно создать художественный совет.

Как сообщает во вторник Trend Life, об этом сказала на панельных обсуждениях в рамках Театрального форума на тему "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития" народная артистка Азербайджана Афаг Баширгызы.

По ее словам, также необходимо рассмотреть вопрос категорий театров. Кроме того, народная артистка отметила, что нуждается в решении еще ряд вопросов, среди которых зарплаты актеров, а также жилищный вопрос.

Отметим, 11-12 апреля в Баку в рамках мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева проходит Театральный форум "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития".

Форум, проходящий в Центре Гейдара Алиева, организован Министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева при участии Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В ходе панельных обсуждений на форуме затрагиваются такие темы как "Традиции и тенденции в азербайджанском театре", "Современная актерская школа в национальном театре: системный подход в процессе обновления", "Концепция и стратегические цели", "Развитие человеческого капитала в театральной сфере".

Предложения, собранные на основе обмена идеями и дискуссий в ходе форума, будут учтены в плане мероприятий, составляемым в связи с "Государственной стратегией культуры Азербайджана на 2020-2040 годы".

В форуме принимают участие известные театральные деятели, режиссеры, актеры, руководство и творческие коллективы театров из Баку и регионов, представители народных и независимых театров, преподаватели и студенты Государственного университета культуры и искусств. На форум в качестве экспертов приглашены представители Российского института театрального искусства (ГИТИС).