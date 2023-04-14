По следам азербайджанского наследия – красочная экспозиция (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие экспозиции "İrsi izlər" (Следы наследия), организованное Art Studio and Gallery Turan при поддержке Главного управления культуры города Баку и Liatris Holding, сообщает Trend Life. Выставка посвящена "Году Гейдара Алиева" и 100-летию великого лидера.

В экспозиции представлено около 40 работ 28 молодых художников, которые в различных жанрах на полотнах отразили историю, культуру, обычаи и традиции, архитектуру и природу, семейные ценности и духовный мир Азербайджана. На мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев отметил, что главная цель проекта направлена не только на пропаганду национальных ценностей, но и выявление творческих способностей молодежи, пожелал художникам дальнейших успехов.

"Национальное наследие отражает нашу самобытность и гордость, поскольку представляет нас во всем мире. Мы спасаем, восстанавливаем, сохраняем и защищаем наше наследие не только потому, что это наша древняя история, а еще оно уникально и прекрасно", - отметила руководитель Liatris Holding Рухи Алиева.

Национальное наследие отражает материальные, культурные и духовные ценности, плод менталитета, мировоззрения и творческих способностей народа. При этом, культурное наследие имеет многочисленные значения, которые относятся к различным сферам деятельности человека, и является предметом изучения философии, психологии, культурологии, истории, искусствоведения, политологии, педагогики, лингвистики (этнолингвистики), этнологии и других областей. Все эти особенности, представленные в работах художников, вызвали интерес гостей, а лучшие картины и активисты проекта отмечены дипломами.