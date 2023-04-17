В Баку будет представлено войлочное икусство - памяти Рауфа Исмайлова

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее NUR Art House, расположенной в Ичери шехер, 20 апреля состоится открытие выставки "Sənəti Yaşadan Unudulmaz" ("Творящий не подлежит забвению"), посвященной памяти художника по войлоку Рауфа Исмайлова, сообщает Trend Life. Экспозиция организована NUR Art House, World Craft Council Europe и НПО "Arts Council Azerbaijan"

Рауф Исмайлов создавал прекрасные произведения в разных жанрах живописи и декоративно-прикладного искусства. По мере творческого становления художник глубоко проникся созданием войлочных изделий и добился больших успехов в этой области. Он не только создавал изделия, но и исследовал данное направление, привнеся современный дух в классический, традиционный войлок, осуществляя все этапы - от процесса подготовки шерсти до окрашивания.

Помимо авангарда, модернизма и графики в работах Рауфа Исмайлова, представленных на выставке, зрители будут поражены их уникальным философским содержанием и поэтикой. Войлочные образцы, отражающие эмоции, отношение к жизни, мечты творческого человека, живопись, батик и другие произведения художника являются выражением человека и времени, человека и природы, космогонической сущности искусства. Все это свидетельствует о богатстве внутреннего мира Рауфа Исмайлова, простого, скромного человека, развившего наше культурное наследия и покинувшего наш мир в период своего творческого расцвета. 63-летний мастер скончался 14 апреля 2021 года от коронавируса.

Рауф Исмаилов был членом Совета директоров Общественного объединения "Азербайджанские ковровщики", Союза художников и Союза рекламистов Азербайджана, преподавателем Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Выставка продлится до 25 апреля. Вход бесплатный, c 11.00 до 18.00.

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