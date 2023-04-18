В Баку состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею Хаджар Бабаевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана (СКА) состоялся торжественный вечер, посвященный 75-летнему юбилею известного музыковеда, педагога, заслуженного деятеля искусств, профессора Хаджар Бабаевой, сообщает Trend Life.

На открытии вечера председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде подчеркнула, что отметила, что Хаджар Бабаева является одним из самых активных членов, председателем секции "Музыковедение и музыкальная критика", членом Правления СКА.

"На протяжении нескольких десятилетий Хаджар Бабаева ведет неутомимую просветительскую деятельность на телевидении и радио, выступает со статьями в республиканской прессе. Ее доклады на конференциях, фестивалях и других мероприятиях СКА всегда с интересом воспринимаются аудиторией, отличаются полемической остротой, глубиной поставленной проблематики", - отметила Фирангиз Ализаде, вручив юбиляру приветственный адрес.

Выступившие ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, заслуженные деятели искусств Земфира Гафарова и Имруз Эфендиева, доктор искусствоведения, член-корреспондент НАНА Рена Мамедова, директор Бакинского музыкального колледжа, заслуженный деятель искусств Назим Кязимов, заслуженный педагог Кенуль Насирова и другие отметили большой вклад юбиляра в развитие национального искусства, педагогической и научно-просветительской сферы, воспитании молодых кадров. Выступления сопровождались кадрами творческой и педагогической жизни Хаджар Бабаевой. Вечер вела заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Сеадет Тахмиразгызы.

Хаджар Бабаева родилась 17 апреля 1948 года в Баку. В 1973 году окончила историко-теоретический факультет Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли, БМА). С 1978 года - член Союза композиторов СССР и Азербайджана. Является автором брошюр "Композитор Васиф Адыгезалов", "Фирангиз Ализаде", монографии "Агабаджи Рзаева", а также книги "С тобой и без тебя" ("Sənsiz səninlə"), посвященной известному ученому-музыковеду и супругу Эльхану Бабаеву. Была автором и ведущей теле- и радиопередач "В мире музыки", "Портреты композиторов", "Хагани, 27", "Беседы о музыке" и др. Ей также принадлежит множество статей в республиканских газетах и журналах по различным проблемам музыкального искусства. Более 50 лет Хаджар Бабаева посвятила педагогической работе, является профессором кафедры "Теория музыки" БМА.

Гостям была представлена книга Хаджар Бабаевой "Seçilmiş məqalələr" (Баку, "Mütərcim", 2023), которую презентовала доктор искусствоведения Айтадж Рагимова.

Вечер продолжился концертной программой, в которой приняли участие Ансамбль скрипачей "Detaşe" БМА под руководством народной артистки Зохры Гулиевой, джазмен, народный артист Салман Гамбаров, певец Ровшан Гахраманов. Прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков - Узеира Гаджибейли, Рауфа Гаджиева, Тофига Гулиева, Иоганнеса Брамса, Карла Бома.

Завершился праздничный вечер сюрпризом - по представлению Союза композиторов Азербайджана от имени общественного объединения "Qafqaz-Media" Хаджар Бабаевой была вручена памятная медаль "Харыбюльбюль".