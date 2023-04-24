В Торонто с большим успехом впервые представлена оперетта "Аршин мал алан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Greenwin Theatre центра искусств Meridian Arts Center города Торонто (Канада) впервые состоялся показ оперетты "Аршин мал алан" по одноимённому произведению великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, организованный при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, сообщает Trend Life со ссылкой на госкомитет.

Спектакль был представлен Ансамблем азербайджанской музыки и танца "Тебриз", который на протяжении около 20 лет деятельности в Канаде реализовал множество значимых проектов в сфере пропаганды национальной культуры и искусства. Выступления солистов, танцоров и музыкантов ансамбля "Тебриз" в национальных и красочных костюмах, голоса вокалистов произвели большое впечатление на более чем трехсот зрителей, которые встречали овациями артистов.

В ролях – Араш Яхъяпур, Кристина Рагимова, Ровшан Тагиев, Насрин Аттари, Аскер Яхъяпур, Наджиба Фярши, Ройя Шемсазер, Сеид Ширази и другие. Продакшн-менеджер ансамбля "Тебриз" - Шервин Шахадпур, музыкальный руководитель - Полад Кашеф. Оперетта "Аршин мал алан" будет также представлена в других городах Канады.

"Аршин мал алан" была написана композитором Узеиром Гаджибейли в 1913 году. Автором либретто оперетты является сам Узеир Гаджибейли. Премьера "Аршин мал алан" состоялась 25 октября 1913 года в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. В этом произведении основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджийбейли соединил традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. "Аршин мал алан" был переведён на более чем 80 языков, поставлен во многих странах мира, экранизирован, удостоен множества наград.

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