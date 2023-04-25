В Музейном центре в Баку откроется выставка работ Абульфаза Фараджоглу "Точка разбега"

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку 12 мая в 18.00 состоится открытие персональной выставки Абульфаза Фараджоглу "Qaçış nöqtəsi” (Точка разбега), сообщает Trend Life.

В экспозиции будет представлено 16 графических и 91 живописная работа художника, в которых сочетаются традиции и современность.

Поскольку эстетика живописных и графических произведений художника, охватывающих сорок лет его творчества, обновляется, его работы в различных жанрах всегда были в центре внимания зрителей.

В авангардном творчестве Абульфаза Фараджоглу разнообразные события, мотивы, образы, пейзажи часто представлены в несколько отличающемся формате, в своеобразных художественных стилизациях.

67-летний Абульфаз Фараджоглу родился в Нахчыване. Выпускник Государственной художественной школы имени Азима Азимзаде. С 1984 года - член Союза художников Азербайджана. В 2005 году был избран членом Международной ассоциации пластических искусств. В 1981-1994 годах был преподавателем Нахчыванской школы искусств. В 1997-2020 годах преподавал в различных учебных заведениях Турции. Персональные выставки художника были представлены в рамках различных проектов в Украине, Германии, Турции, России, ОАЭ, США, Японии, Дании, Болгарии, Франции, Польше, Италии, Бельгии, Китае, Иране и т.д.

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