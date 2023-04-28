В Баку отметят юбилей отца Рашида Бейбутова

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 5 мая состоится мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской школы ханенде, отца народного артиста СССР Рашида Бейбутова - Меджида Бейбутова, сообщает Trend Life.

На юбилейном мероприятии на основе граммофонных пластинок, предоставленных семьей ханенде, будет представлен его репертуар, в исполнении молодых ханенде прозвучат народные песни и мугамы, которые в свое время исполнял Меджид Бейбутов.

Отметим, что Меджид Бейбутов родился 18 апреля 1873 года в городе Шуша. Он выступал на особых меджлисах и свадьбах. Первое время выступал в Карабахе и Гяндже, затем жил и работал в Тифлисе (Тбилиси). В 1910 году компания "Граммофон" пригласила Меджида Бейбутова для записи в Ригу, где в сопровождении тариста Мешади Джамиля Амирова в его исполнении были записаны на пластинки несколько мугамов, теснифов и народных песен.

Меджид Бейбутов был известным исполнителем таких мугамов, как "Мирза Гусейн Сегяхы," "Шуштер", "Чаргях". Он принимал активное участие в развитии азербайджанского оперного театра, выступал в ряде мугамных опер и оперетт, созданных в 1910-е годы. В частности Меджид Бейбутов выступал в операх и опереттах Узеира Гаджибейли, а также в опере Мешади Джамиля Амирова "Сейфаль-Мюльк".

Скончался Меджид Бейбутов 6 сентября 1945 года в Газахе.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/majid-behbudov-150/90620?fbclid=IwAR0K0xK5XTgNZLoA038b5NCPTIQpQdnEJduNDLAqOL7Zud2CbyeA5u8hv44

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