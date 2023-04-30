Народного артиста Афтандила Исрафилова аплодисментами проводили в последний путь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мечети Гейдара в Баку прошла церемония прощания с известным исполнителем на гармони, народным артистом Азербайджана, кавалером государственного ордена "Шохрат" Афтандилом Исрафиловым, сообщает в воскресенье Trend Life.

Афтандил Исрафилов скончался 29 апреля в возрасте 82 лет. Проводить народного артиста в последний путь пришли известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные и близкие Афтандила Исрафилова. Они аплодисментами проводили в последний путь народного артиста. Афтандил Исрафилов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения в Баку. Отметим, что Афтандил Исрафилов родился 24 января 1941 года в городе Баку. В 1961 году поступил в Политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет). Тяга к искусству побудила его оставить учебу в техническом вузе и посвятить свою жизнь музыке. В составе "Азконцерта" Афтандил Исрафилов создал ансамбль, став его художественным руководителем. После гастролей с Зейнаб Ханларовой в Турции в 1970 году Афтандил Исрафилов в составе ее ансамбля выступал в серии концертов в разных странах мира. Афтандил Исрафилов является автором более 100 музыкальных произведений. За заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году Афтандил Исрафилов был удостоен звания "Народный артист Азербайджанской Республики", в 2016 году награжден орденом "Шохрат".