Вечер, где воспевают любовь – классика с Ираной Гасымовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередной вечер в рамках поэтического проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" был посвящен азербайджанскому поэту, мыслителю, просветителю и педагогу Мирзе Шафи Вазеху, соощает Trend Life.

Стихи Мирзы Шафи Вазеха продекламировали известные деятели культуры, поэты, а также поклонники его творчества, среди них Лейли Салаева, Нателла Керимова, Саида Субхи, Зарема Манафова, Зиньят Самир, Наргиз Таирова, Инга Бахолдина, Фируз Мамедов и Наза Гасанова.

Сочинения Мирзы Шафи Вазеха по своему тематическому содержанию весьма разнообразны. Но значительная их часть посвящена теме любви. И именно лирические произведения, в которых поэт воспевает любовь, прозвучали на вечере.

Поэтические произведения были зачитаны с большим воодушевлением, глубоким чувством и трепетом.

Напомним, что Мирза Шафи Вазех родился в 1794 году в Гяндже. Писал под псевдонимом Вазех, что означает "выразительный, ясный".

Преподавал в городских медресе персидский и арабский языки, восточную поэзию и теорию стихосложения, каллиграфию, а позднее в Тифлисе (Тбилиси) азербайджанский и персидский языки. Совместно с русским педагогом Иваном Григорьевым написал первую хрестоматию азербайджанской поэзии и "Татарско-русский словарь" для Тифлисской гимназии.

Мирза Шафи писал газели, мухаммасы, рубаи, месневи и др. Основной темой произведений были сатира, лирика, воспевание романтической любви, наслаждение жизнью, а в некоторых стихах обличал пороки феодального общества

Отметим, что данное мероприятие стало 16-м по счету в рамках проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой". Проект стартовал 25 июня 2019.

Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников, лауреат азербайджанской премии "Золотое перо", режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе "Чего хотят женщины", сценарист, режиссер, а также исполнительница главной роли, поэтического спектакля "Мужчина и Женщина". Также является автором поэтического перфоманса "КиноЛирика", проектов "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" и "Poetry баттл с Ираной Гасымовой". Выступала с сольными поэтическими вечерами в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.