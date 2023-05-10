В Швейцарии поразились силе азербайджанской девушки, которая на плечах несла быка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В JUKIBU Interkulturelle Bibliothek für Kinder und Jugendliche города Базель прошла презентация издания "Фитнэ" на немецком языке по мотивам произведения великого азербайджанского поэта и философаНизами Гянджеви, организованная объединением "Друзья Азербайджана" (Швейцария), сообщила председатель объединения Арзу Алиева-Бодмер.

На презентации гостям было рассказано о творчестве великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви и издании книги к 880-летию со дня его рождения.

"В библиотеке JUKIBU, предоставляющей читателям выбор книг на 53 языках, впервые был прочитан шедевр нашей национальной литературы на немецком и азербайджанском языках. После презентации для детей были организованы различные игры с пазлами иллюстраций к книге, вручены памятные подарки. Для нас главная цель – пропаганда азербайджанской культуры и искусства в Швейцарии, странах Европы", - отметила Арзу Алиева-Бодмер, выразив признательность за содействие в реализации проекта нашей соотечественнице из Германии Севиль Фукс.

Иллюстрации к книге сделал молодой художник Искендер Мамедов, поэтический вариант на немецком языке - Рейнхард Морицен. Книгу на немецком языке прочла Фатма Кандаз. Рассказ и мероприятие вызвали большой интерес детей и их родителей.

Фитнэ – героиня из поэмы "Семь красавиц" из сборника эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") Низами Гянджеви, входящего в мировую сокровищницу литературного наследия. "Хамсе" состоит из произведений "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искендер-наме", "Лейли и Меджнун".

В "Фитнэ" повествуется о шахе Бахрам Гуре и молодой девушке по имени Фитнэ. Шах приказал казнить Фитнэ, так как она не проявила восхищение его мастерской стрельбе из лука на охоте, заявив что это всего лишь результат многодневных тренировок. От смерти девушку спас один мудрый старик, научивший её поднимать маленького телёнка на плечах по лестнице каждый день. Телёнок рос, а хрупкая Фитнэ поднимала на плечах все более и более тяжелое животное. И вот однажды Бахрам Гур сам был поражен тем, как Фитнэ несёт на плечах по лестнице огромного быка...