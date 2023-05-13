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Мехрибан Алекперзаде назначена худруком Азербайджанского национального драматического театра

Культура Материалы 13 мая 2023 16:25 (UTC +04:00)
Мехрибан Алекперзаде назначена худруком Азербайджанского национального драматического театра

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекперзаде назначена художественным руководителем Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Мехрибан Алекперзаде назначена на эту должность соответствующим приказом министра культуры Азербайджана.

Мехрибан Алекберзаде - режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и телеведущая. Является автором около 40 художественных и документальных фильмов, около 50 спектаклей, поставленных на сцене Государственного театра YUĞ, Лянкяранского государственного драматического театра, Государственного академического национального драматического театра, Государственного академического музыкального театра, Государственного театра юного зрителя. С марта 2022 года была главным режиссером-постановшиком ТЮЗа.

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