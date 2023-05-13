Мехрибан Алекперзаде назначена худруком Азербайджанского национального драматического театра

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекперзаде назначена художественным руководителем Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Мехрибан Алекперзаде назначена на эту должность соответствующим приказом министра культуры Азербайджана.

Мехрибан Алекберзаде - режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и телеведущая. Является автором около 40 художественных и документальных фильмов, около 50 спектаклей, поставленных на сцене Государственного театра YUĞ, Лянкяранского государственного драматического театра, Государственного академического национального драматического театра, Государственного академического музыкального театра, Государственного театра юного зрителя. С марта 2022 года была главным режиссером-постановшиком ТЮЗа.