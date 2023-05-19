"Buongiorno Ceramica!" – около 100 керамических работ на выставке в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств в Баку 20-21 мая состоится выставка керамических работ, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках итальянского фестиваля "Buongiorno Ceramica!" при совместном сотрудничестве НПО "Arts Council Azerbaijan" и Азербайджанской государственной академии художеств.

Организаторы отмечают, что керамическое искусство является неотъемлемой частью нашей культуры и истории, оно занимает важное место в наследии азербайджанского народа. На выставке будет представлено около 100 керамических работ, выполненных в разных техниках и стилях.

"Buongiorno Ceramica!" - это фестиваль, инициированный итальянской ассоциацией городов керамики (AiCC) с целью продвижения и улучшения керамического искусства и мастерства.

Традиционно 20-21 мая в Италии в рамках фестиваля проводятся различные мероприятия. В этом году Азербайджан впервые присоединился к мероприятиям в рамках этого фестиваля. Будут организованы выставки и мастер-классы. Мастер-классы пройдут в Творческом центре "Gilabi Ceramics" в поселке Балаханы.

Открытие выставки состоится 21 мая в 19:00 в Музейно-выставочном комплексе Академии художеств.

Вход свободный.

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