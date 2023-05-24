В Баку пройдет Неделя кукольных театров

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига в Баку с 13 по 17 июня проведет мероприятие Недели кукольных театров, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, пройдет при поддержке министерства культуры Азербайджана. Его цель - расширение творческих связей действующих в стране кукольных театров, обмен опытом, представление жителям столицы творческих возможностей региональных театров и т.д.

Неделя кукольных театров пройдет на сцене Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку по принципу "Открытых дверей".

Почетными гостями на этом театральном празднике станут известные представители культуры и искусства страны, театроведы, искусствоведы, драматурги, авторы, занимающиеся детской литературой.

Помимо просмотра постановок у любителей театра будет возможность принять участие в дискуссиях о современной детской литературе, кукольных театрах и тенденциях в этой сфере.

В Неделе кукольных театров, торжественное открытие которой состоится 13 июня, наряду с Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига также спектакли из своего репертуара представят Нахчыванский, Гянджинский, Сальянский и Гахский государственные кукольные театры.