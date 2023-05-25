Дни российского кино в Азербайджане – что больше всего вызвало интерес (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с интересом встретили Дни российского кино, организованные под брендом Russian Film Festival РОСКИНО при поддержке минкультуры России. Все картины, представленные в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan, пользовались неизменным успехом у зрителей, сообщили Trend Life в пресс-службе РОСКИНО.

Лидером по просмотрам в Баку стал фильм "Красная шапочка", приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в котором главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления. По замыслу создателей картины, было очень важно показать "Красную шапочку" в новом формате для нового поколения подростков. Генеральным продюсером и режиссером выступила Лина Арифулина, известный теле- и музыкальный продюсер. Также в составе режиссеров картины – Александр Баршак и Артем Аксененко.

Большое внимание аудитории привлекла драма режиссера Михаила Брашинского "Волны", продюсером которого выступила уроженка Баку Сабина Еремеева, член Европейской киноакадемии. "Волны" – драматическая история. После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями.

Зрители с большим интересом также посмотрели приключенческий экшн "Либерея: охотники за сокровищами" и мультфильмы "Снежная Королева: Разморозка" и "Кощей. Похититель невест".

"Либерея: Охотники за сокровищами" (реж. Глеб Орлов) – это история о современном парне Илье, который получает в наследство загадочный артефакт – оклад, способный привести к одной из самых таинственных ценностей страны – Либерее, библиотеке Ивана Грозного.

"Кощей. Похититель невест" (реж. Роман Артемьев, 2022) – это история о вечно молодом Кощее, который вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое.

В "Снежной Королеве: Разморозка" (реж. Алексей Цицилин, Андрей Кореньков, 2022) волшебные миры ждет разморозка! Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов.

Дни российского кино в Азербайджане под брендом Russian Film Festival проводились уже третий год подряд. Основная цель RFF – знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино разных жанров и сериалов до анимации и документальных фильмов.