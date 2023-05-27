Руководство Аздрамы навестило народного артиста Рамиза Мелика (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководство Азербайджанского государственного академического национального драматического театра навестило народного артиста Азербайджана Рамиза Мелика у него дома, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, исполняющий обязанности директора театра Ильхам Аскеров и заведующий труппой Эльнур Мамедов поинтересовались состоянием здоровьем народного артиста, пожелали ему скорейшего выздоровления.

В свою очередь Рамиз Мелик выразил признательность за внимание и заботу. Он подчеркнул, что состояние его здоровья постоянно находится в центре внимания министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что народный артист Азербайджана, известный актер Рамиз Мелик страдает тяжелым заболеванием.