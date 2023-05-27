Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Руководство Аздрамы навестило народного артиста Рамиза Мелика (ФОТО)

Культура Материалы 27 мая 2023 11:23 (UTC +04:00)
Руководство Аздрамы навестило народного артиста Рамиза Мелика (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Руководство Азербайджанского государственного академического национального драматического театра навестило народного артиста Азербайджана Рамиза Мелика у него дома, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, исполняющий обязанности директора театра Ильхам Аскеров и заведующий труппой Эльнур Мамедов поинтересовались состоянием здоровьем народного артиста, пожелали ему скорейшего выздоровления.

В свою очередь Рамиз Мелик выразил признательность за внимание и заботу. Он подчеркнул, что состояние его здоровья постоянно находится в центре внимания министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что народный артист Азербайджана, известный актер Рамиз Мелик страдает тяжелым заболеванием.

Руководство Аздрамы навестило народного артиста Рамиза Мелика (ФОТО)
Руководство Аздрамы навестило народного артиста Рамиза Мелика (ФОТО)
Руководство Аздрамы навестило народного артиста Рамиза Мелика (ФОТО)
Руководство Аздрамы навестило народного артиста Рамиза Мелика (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости