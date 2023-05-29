Послевкусие от премьеры и театральное чудо - Ильгар Сафат о спектакле "Изменить Отелло" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Недавно на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку прошла премьера спектакля "Изменить Отелло" по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина.

Премьера нового спектакля прошла с огромным успехом. В СМИ, очерках деятелей театрального искусства, комментариях зрителей в социальных сетях было большое количество восторженных отзывов.

Как сказал Trend Life режиссёр-постановщик спектакля Ильгар Сафат, времени на подготовку спектакля было экстремально мало.

"Пьесы народного писателя Эльчина Эфендиева много лет шли на сцене Бакинской русской драмы, и по праву стали частью истории нашего театра. И, конечно же, наш коллектив не мог пройти мимо юбилея любимого автора. Идея отметить 80-летие народного писателя Эльчина Эфендиева на сцене Русдрамы целиком и полностью принадлежала нашему директору, заслуженному работнику культуры Азербайджана Адаляту Гаджиеву. Разве может быть для драматурга больший подарок, чем в день своего юбилея увидеть сценическое воплощение своей новой пьесы? Адалят Гаджиев был инициатором и "локомотивом" данного проекта, и без его личного участия этого театрального праздника просто бы не случилось! Тем более, что времени на постановку у нас было экстремально мало. Хочу от души поблагодарить всех своих коллег, все службы театра, работавшие над спектаклем, и персонально Викторию Лерман, координировавшую работу всех цехов. Это, конечно же, театральное чудо, когда в последний момент на сцене появляется ещё вчера отсутствовавшая декорация, сцена наполняется волшебным светом и музыкой, актеры облачаются в костюмы своих персонажей, только что доставленные из пошивочного цеха, и начинают произносить свои монологи и кружиться в танце", - отметил Ильгар Сафат.

Режиссер подчёркивает, что за этим театральным чудом стоит напряженная работа большого количества людей, бессонные ночи, длительные репетиции.

"И конечно же, такая слаженная работа всего коллектива невозможна без заботливой поддержки руководства театра, и лично нашего директора Адалята Гаджиева. Каждый новый спектакль похож на увлекательное, но опасное приключение, в которое нужно ввязываться лишь с верными и надёжными друзьями, которые в трудную минуту тебя не бросят и не предадут! Именно поэтому в спектакль "Изменить Отелло" я вновь пригласил своих любимых актеров - Мабуда Магеррамова, Людмилу Духовную, Инну Имранову, Ярослава Трифонова, Натаван Гаджиеву, Салмана Байрамова. С этими прекрасными артистами мне уже не раз посчастливилось работать как в театре, так и в кино. Большим открытием стала молодая и очень яркая актриса Говхар Шахбанова, исполнившая в спектакле свою первую главную роль. Также с большим удовольствием я поработал с нашими молодыми актерами - Иоанной Ферштандт, Дилярой Назаровой, Сабиной Мамедовой, Самирой Рустамовой, Сямой Велиевой, Руфатом Алиевым, Джохаром Абдуллаевым, Рашадом Алияровым, Русланом Павловым. Это новое поколение артистов, не так давно пришедших в наш театр. Все они очень талантливы и каждого из них, я уверен, ждёт большое актерское будущее. Это наши будущие звёзды. Хочу также поблагодарить художников спектакля Умай Гасанову и Сямру Ахундову, и хореографа Раулю Турккан. Надёжным помощником, искренне заинтересованным в достижении наилучшего результата, была мой ассистент Юлия Лимарева. Друзья, работать с вами было очень приятно. Ну и, конечно же, я ещё раз хочу поблагодарить самого виновника торжества, Эльчина Эфендиева, за то, что он одарил наш театр ещё одним красочным творением! Долгих Вам лет, Эльчин муаллим, здоровья и новых пьес!" - заключил Сафат.

Отметим, что "Изменить Отелло" – это театр в театре, спектакль в спектакле, актеры в образах актеров. Спектакль "Изменить Отелло" заставляет зрителя задуматься о природе театра, заглянуть в театральное зазеркалье, вместе с актерами исследовать природу человека. Вопросы, которыми задается главный герой, созвучны многим зрителям.

По сюжету известный артист Гамерли готовится к своему пятисотому спектаклю "Отелло", в нем он исполняет заглавную роль. Для Гамерли грань между реальностью и иллюзией, между действительностью и игрой давно стерлась. Он не замечает никого, в его жизни есть только театр, только сцена, только одна любовь - Дездемона. Таинственная незнакомка, повстречавшаяся на пути Гамерли, заставляет его задуматься об образе Отелло, кто он на самом деле – злодей, ревнивец, или просто обманутый коварным Яго… А кто сама незнакомка – еще одна поклонница актера, или дьявол в обличье ангела. Может именно ей подвластно изменить сюжет пьесы, в которой Гамерли наизусть помнит каждую реплику, каждый монолог, каждую мизансцену…