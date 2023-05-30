В Баку состоялась премьера спектакля "Balaca kişilər" по реальным событиям Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Balaca kişilər", поставленного режиссером, заслуженным артистом Ниджатом Кязымовым по одноименному произведению писателя-драматурга Ильгара Фахми, сообщает Trend Life. Премьера была посвящена Дню независимости Азербайджана – 28 мая.

Пьеса "Balaca kişilər" является победителем конкурса сценариев ТЮЗа, посвященных Карабахской войне, славной Победе в 44-дневной Отечественной войне.

В произведении отражены реальные события второй Карабахской – 44- дневной Отечественной войны. Спектакль, посвященный славной Победе, олицетворяет патриотизм, приверженность духовным и нравственным ценностям, любви родной земле. Во время просмотра спектакля у многих на глазах стояли слезы – слезы горя от погибших за Родину, слезы гордости за героев и освобождение страны от армянских агрессоров. И в заключении на сцену были приглашены матери шехидов Карабахской войны, которых вместе с творческим коллективом, зал приветствовал стоя.

Художник-постановщик - Вюсал Рагим, постановка боевых сцен и трюков - Иса Асадов, музыкальное оформление-Заур Рашидов.

В ролях - заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Расим Джафар, Эльнур Бахрамхан, актеры Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Араз Пиримов, Бахрам Алигейдар, Нурлан Сулейманлы, Халиг Бекиров, Гусейн Байрамов, Умман Будагов, Ильхан Садыгов, Рамиг Насиров, Мушфиг Алиев, Джейхун Мамедов, Мирзаага Мирзоев.

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