Азербайджанский режиссер продолжит образование в Сорбонне

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский режиссер и сценарист Лятиф Лятифсой принят на учебу в Университет Сорбонна (Universite Sorbonne Nouvelle) в Париже. Об этом Trend Life сообщил сам режиссер.

В университете Лятиф Лятифсой будет получать образование в области кино.

Лятиф Лятифсой долгое время готовился к учебе во Франции, получил письма о зачислении от нескольких престижных университетов, но остановил свой выбор на Университете Сорбонна, который считается одним из наиболее престижных университетов мира, в частности в области искусства и гуманитарных наук.

Лятиф Лятифсой продолжает свою деятельность в качестве независимого режиссера и сценариста. В настоящее время он занимается съемками короткометражного художественного фильма "Səlibçi" (Крестоносец), также совместно с несколькими французскими кинокомпаниями работает над проектом полнометражного художественного фильма "Индульгенция".

Отметим, что Лятиф Лятифсой работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Его фильм "Anya" (Аня) завоевал "Специальный приз жюри" в рамках международной программы короткометражных документальных фильмов на 9-м международном кинофестивале "Шелковый путь" в Стамбуле. Также ранее фильм был представлен в секции Eastern Vista 38-го Международного фестиваля "Фаджр".